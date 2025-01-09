MLB》洋基準備幹大事？美媒爆多隊探詢左右開弓工具人交易可能性

O.卡布雷拉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季做出不少重大補強，不過在先發二壘手與三壘手的人選仍有待釐清，近期也傳出可能看上的目標。而根據權威體育媒體《The Athletic》記者庫提（Brendan Kuty）報導，已有球隊探詢25歲工具人O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）的交易可能性。

庫提指出，洋基仍需考慮奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）該守二壘還是三壘。而除了他之外，如果不做出交易或簽約，洋基二壘內部人選還有前大物培拉薩（Oswald Peraza）、23歲新秀維瓦斯（Jorbit Vivas）；至於三壘則有老將拉梅修（DJ LeMahieu），O.卡布雷拉也是日常三壘手的內部選項，左右開弓的他在此休季也不斷加強在右打區的攻擊能力。

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庫提透露，有聯盟消息人士指出，有多支球隊已經向洋基探詢O.卡布雷拉的交易可能性。但他認為，洋基似乎不太可能交易掉他。O.卡布雷拉還有1年才符合薪資仲裁資格，且直到2028年球季結束後才成為自由球員，此外，他在洋基也稱職扮演工具人的角色。

O.卡布雷拉上季在洋基出賽108場，打擊三圍.247/.296/.365，攻擊指數0.661，累積8轟、36分打點與4次盜壘成功。庫提也在文章最後提出洋基可以考慮的外部人選，包含阿拉耶茲（Luis Arraez）、波蘭柯（Jorge Polanco）、羅傑斯（Brendan Rodgers）、金河成、K.赫南德茲（Kiké Hernández）與梅瑞菲德（Whit Merrifield）。

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