MLB》大谷翔平不設限締鬼神二刀流 傳奇名將：為下一代開闢新道路

大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平以鬼神二刀流之姿震撼大聯盟，顛覆了棒球界的常識，目前共累積225轟和38勝。底特律老虎隊史救援王瓊斯（Todd Jones）近日上節目盛讚，大谷翔平打破先入為主的觀念，為下一代帶來新的可能性。

56歲的瓊斯在大聯盟16年生涯共累積319場救援成功，其中有235場是在老虎時期所累積，高居老虎隊史最多，曾在2000年入選明星賽，以42次救援成功勇奪美聯救援王，更獲得美聯年度最佳救援投手的殊榮，他生涯曾效力過太空人、老虎、雙城、洛磯、紅襪、紅人、費城人和馬林魚，2006年重返老虎，打完3年就高掛球衣退休。

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瓊斯日前上節目接受採訪時談到大谷翔平，他坦言自己從來沒有想過會出現像大谷翔平這樣的二刀流球員，他在投打兩端都做到了最好。瓊斯認為由於打谷翔平是右投左打，這在某種程度減經了身體的負擔。

瓊斯認為，即便大學球員想要嘗試二刀流，但教練都會告誡他們，首先要把一邊做到最好才可以，很多人都認為二刀流是不可能的事情，但大谷翔平保持著強大的心理素質，突破了二刀流的極限，年輕球員也因此會受到激勵和啟發。

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