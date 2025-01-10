晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平不設限締鬼神二刀流 傳奇名將：為下一代開闢新道路

2025/01/10 07:03

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平以鬼神二刀流之姿震撼大聯盟，顛覆了棒球界的常識，目前共累積225轟和38勝。底特律老虎隊史救援王瓊斯（Todd Jones）近日上節目盛讚，大谷翔平打破先入為主的觀念，為下一代帶來新的可能性。

56歲的瓊斯在大聯盟16年生涯共累積319場救援成功，其中有235場是在老虎時期所累積，高居老虎隊史最多，曾在2000年入選明星賽，以42次救援成功勇奪美聯救援王，更獲得美聯年度最佳救援投手的殊榮，他生涯曾效力過太空人、老虎、雙城、洛磯、紅襪、紅人、費城人和馬林魚，2006年重返老虎，打完3年就高掛球衣退休。

瓊斯日前上節目接受採訪時談到大谷翔平，他坦言自己從來沒有想過會出現像大谷翔平這樣的二刀流球員，他在投打兩端都做到了最好。瓊斯認為由於打谷翔平是右投左打，這在某種程度減經了身體的負擔。

瓊斯認為，即便大學球員想要嘗試二刀流，但教練都會告誡他們，首先要把一邊做到最好才可以，很多人都認為二刀流是不可能的事情，但大谷翔平保持著強大的心理素質，突破了二刀流的極限，年輕球員也因此會受到激勵和啟發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中