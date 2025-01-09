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大馬賽》台灣一哥周天成66分鐘解決日本田中湧士 勇闖男單8強

2025/01/09 22:28

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今晚在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，以21：9、22：24、21：18打敗日本好手田中湧士，挺進男單8強。

世界排名第9的周天成昨在大馬喜迎35歲生日，他在首輪以21：14、21：17拍落世界排名33的土銀好手蘇力揚，挺進16強。

田中湧士首輪則耗費一番手腳，才以19：21、21：16、21：13逆轉中國好手雷蘭曦，他和周天成則是生涯首次對決。

周天成今天首局狀況極佳，在3：3平手直接連得8分進入技術暫停，最多握有18：4的大幅優勢，只花13分鐘就先下一城。

首局完全無法抗衡的田中湧士，在第二局打出競爭力，至少沒有讓比賽變得很懸殊，而周天成克服0：3劣勢，以11：10超前並進入暫停，小天暫停後於13：14連得6分，田中湧士連追4分後，周天成先來到20：18卻連續錯過3個賽末點，還讓田中湧士扳回一城。

無緣先收下勝利的周天成在決勝局，從8：7領先再打出一波7：1攻勢擴大優勢，只是田中湧士又再度展開連續得分的反撲並追到13：15，甚至後來還兩度追到1分差距，小天在18：17連得2分，雖然又錯過1個賽末點，但最後田中湧士網前球未能翻過網，周天成還是有驚無險打下勝利。

周天成明天將要對陣中國世界球王石宇奇，雙方過去14次交鋒，小天僅拿4勝，且包括近一次於去年12月年終賽交手，石宇奇目前保有對戰4連勝。

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