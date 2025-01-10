WTT挑戰賽》爆冷擊退南韓好手朱芊曦 17歲小將葉伊恬闖進16強

17歲小將葉伊恬扳倒南韓名將朱芊曦，挺進女單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲合庫小將葉伊恬今天凌晨在2025年WTT杜哈球星挑戰賽女單次輪，以3:1爆冷擊退世界排名23的南韓女將朱芊曦，締造生涯最重大的勝利，16強將迎戰20歲的中國新秀蒯曼。

世界排名189的葉伊恬在教練莊智淵領軍下，從資格賽一路殺進正賽，首輪也以3:1扳倒世界排名63的泰國好手莎薇塔布特。

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32強對上從中國轉籍南韓的朱芊曦，葉伊恬毫無懼色，頻頻發球搶攻得手，5:2開局後一路領先，11:7先馳得點。

第2局，朱芊曦展開搶攻，加上葉伊恬無謂失誤較多，很快地以5:11讓出。

關鍵第3局，葉伊恬在2:0領先下突然遭遇亂流連丟7分，眼看又要失守，但在4:8落後時，莊智淵幫葉伊恬爭取到一顆關鍵的擦邊球，局勢也出現微妙變化，葉伊恬先追到8:9，隨後朱芊曦偷長球得手，率先逼出局點，但葉伊恬並未慌亂，連續化解兩個局點後，一口氣連拿4分，12:10後來居上。

第4局同樣戲劇性十足，葉伊恬克服開局2:5落後，連得4分以6:5反超，也迫使對手叫暫停。恢復比賽後，朱芊曦回神再以9:7要回領先；但葉伊恬展現超強心臟，決勝時刻連拿3分，10:9率先逼出賽末點，朱芊曦雖然靠發球追成丟士，葉伊恬藝高人膽大，最後接發球以一記凌厲的側身正手搶攻拿下這場重要的勝利。

世界排名44的蒯曼，首輪先以直落三擊敗黃怡樺，次輪再以3:2力克世界排名第7的日本名將大藤沙月，闖進16強。

世界排名第6的張本美和在局數2:1領先下連丟2局，2:3遭世界排名47的泰國女將帕拉蘭逆轉，無緣晉級16強，爆出今天最大冷門。

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