日職》源田壯亮遭爆外遇風波後持續神隱 日媒指讓其他選手很不滿

衛藤美彩和源田壯亮。（翻攝自衛藤美彩的IG）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年世界棒球12強賽日本隊國手源田壯亮，遭日媒《週刊文春》爆出外遇不倫，欺騙前乃木坂成員的愛妻衛藤美彩，甚至還與外遇對象在台灣會面。源田壯亮目前持續神隱、沒有對外說明，傳出讓球界人士感到不滿。

日媒《東京體育報》報導，據相關人士的說法，源田壯亮自爆發外遇風波後，都沒有回家、也未與妻子衛藤美彩聯絡，源田僅表示，「請和律師談。」；源田壯亮以往都會公開的自主訓練過程，今年改為非公開狀態，持續神隱中。

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該媒指出，源田壯亮的外遇風波，傳出波及到其他職棒選手，更有選手被指稱「XX在各地有情人」、「XX聽說有外遇」等毫無根據的謠言。面對這種情況，有已婚的職棒選手感到相當不滿。

某支球隊的一名主力選手向《東京體育報》表示，若是在20年前，這樣的人可能比較多，現在因為源田壯亮的事情，被外界認為「所有職棒選手都是這樣」，他認為這種刻板印象很無奈，「這一切都是因為他（源田）做出惹出騷動的事情，對我們來說真的是無妄之災。」

「如果要這麼花心，當初就不應該營造疼愛妻子的形象。」該名選手直言，雖然這是別人的家庭問題，不需要把所有細節都公開說出來，「既然已經給周遭人士帶來這麼多的麻煩，我認為不應該繼續逃避，身為成年人，儘快出來說明才是應盡的責任吧。」

另一名不具名的職棒選手提到，「我們只是過著平凡的日子，因為這次的（源田）外遇風波，未來可能會經常被妻子以懷疑的眼光看待，這樣的情況令人擔心。」；更有一名年輕選手說，自從發生源田壯亮的外遇事件後，連選手們之間單純的聚會，都會被妻子懷疑有問題。

源田壯亮。（資料照，記者林正堃攝）

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