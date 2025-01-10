NBA》洛杉磯野火肆虐讓湖人、黃蜂之戰延期 教頭瑞迪克的住家也沒了

洛杉磯野火肆虐。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國南加州的洛杉磯野火持續肆虐，成為當地史上破壞力最強的野火。湖人今天在主場與黃蜂之戰宣布延期，聯盟尚未宣布補賽的時間。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）位在當地高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）的租屋處，也因為這場大火遭摧毀。

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「我們為洛杉磯感到心碎。」湖人隊在聲明中表示，「我們對第一線的救災人員、以及我們最需要彼此支持挺身而出的所有人心懷感激。今晚比賽將重新安排，讓我們專注於今天最重要的事情。」

NBA聯盟透過聲明表示，「整個NBA大家庭在這個艱難的時刻，向洛杉磯社區送上關懷與支持。我們感謝數千名當地消防人員和急救人員展現巨大的勇氣。我們的祈禱與那些受到這場無法想像的野火災害影響的人同在。」

《美聯社》指出，目前洛杉磯當局下令約有18萬人要撤離，這起野火的範圍約45平方英里，相當於舊金山的面積。帕利薩德的火災成為洛杉磯史上最具破壞性的火災之一。

洛杉磯野火肆虐。（路透）

洛杉磯野火肆虐。（美聯社）

洛杉磯野火肆虐。（法新社）

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