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MLB》打擊王阿拉耶茲獲教士1年4.9億約 13勝的金恩要打薪資仲裁

2025/01/10 09:17

金恩。（資料照，今日美國）金恩。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）今天與球隊達成1年1500萬美元的合約（約新台幣4.9億），避免薪資仲裁。不過，教士29歲右投金恩（Michael King）與球團談約未達共識，雙方將進入薪資仲裁程序。

阿拉耶茲上季交出單季200安，貢獻4轟、46分打點，打擊率3成14的成績，勇奪國家聯盟安打王、打擊王，阿拉耶茲是近兩年的國聯打擊王得主；教士強投席斯（Dylan Cease）以1年1375萬美元合約與球團達成共識，同樣避免薪資仲裁。

去年從洋基轉戰教士的金恩，上季出賽31場有30場先發，交出13勝9敗、防禦率2.95的生涯年成績單，共投173.2局賞201次三振，被打擊率為2成21，每局被上壘率為1.19。

金恩季後進入第3年的仲裁年，沒有與教士隊達成合約共識，雙方將進入仲裁程序。金恩上季的薪水為315萬美元。

根據《聖地亞哥聯合論壇報》記者艾斯（Kevin Acee）報導，這將會是教士隊自2014年之後，再度要打薪資仲裁程序，也是教士隊棒球事務部總裁裴勒（A.J. Preller）任內首次。目前不清楚雙方的薪資數字，但可能相差約300萬美元、甚至更多。

阿拉耶茲。（資料照，美聯社）阿拉耶茲。（資料照，美聯社）

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