MLB》老虎為避免薪資仲裁 以1年1015萬美元續留陣中新科塞揚

老虎新科塞揚強投史庫柏爾（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）的消息指出，老虎今日與符合薪資仲裁的新科塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）達成協議，簽下1年總值1015萬美金的合約，比起去年多加薪了750萬。

史庫柏爾去年繳出宰制級的投球內容，31場出賽皆擔任先發，192局的投球繳出18勝4敗、防禦率2.39（ERA+170）、每局被上壘率0.92的成績，並外帶生涯新高的228次三振，除了入選首次的明星賽外，在季後更是以全票之姿榮獲美聯塞揚獎，在年度MVP的票選也排名第7，足以證明他在上個賽季的超狂表現。

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今年28歲的史庫柏爾，將在今年球季結束後取得第3次，也就是最後一次的薪資仲裁資格，而到了明年季後，除非老虎再與他簽下延長合約，否則他將進入市場成為自由球員。

另外根據費桑德與其他報導指出，包括史庫柏爾在內，老虎也和麥斯（Casey Mize）、羅傑斯（Jake Rogers）、維斯特（Will Vest）、佛利（Jason Foley）與維爾林（Matt Vierling）簽下了2026年的合約，不過球團目前還並未公布細節。

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