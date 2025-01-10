MLB》金額僅次大谷、索托！藍鳥小葛雷諾獲9.3億約避免薪資仲裁

小葛雷諾1年2850萬美元續留藍鳥，避免薪資仲裁創下史上第三高金額。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）達成協議，簽下1年2850萬美元（約新台幣9.3億）續約，避免連續兩年進入薪資仲裁。

《Sportsnet》記者達菲迪（Shi Davidi）指出，為了避免連續兩年與小葛雷諾進入薪資仲裁，藍鳥端出1年2850萬美元合約留人，而小葛雷諾也同意續留多倫多。

請繼續往下閱讀...

近年為避免薪資仲裁而簽訂的新約，金額屢創新高，歷史前二的價碼都發生在這幾年，先是2022年天使開出年薪3000萬美元留下大谷翔平，為當時最高紀錄，接著2024年洋基以3100萬美元留下索托（Juan Soto），一舉改寫大谷紀錄，而今小葛雷諾的2850萬美元，成為歷史第三高。

上賽季藍鳥與小葛雷諾薪資仲裁，最終由小葛雷諾勝出，獲得年薪1990萬美元，擊敗球團提出的1805萬美元。

去年球季，小葛雷諾繳出.323/.396/.544的打擊三圍，同時轟出30發全壘打、打回103分打點，好表現讓他入選明星賽、獲選一壘手銀棒獎，美聯MVP投票排在第6名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法