MLB》只差30萬！道奇將與牛棚大將打薪資仲裁 今年季後賽防禦率0

費西亞。（資料照，USA TODAY Sports）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇有5位選手具薪資仲裁資格，最終道奇與4位球員完成談約，但未能與費西亞（Alex Vesia）達成共識。

今日是大聯盟球團與符合仲裁資格的球員談約的最後期限，如果雙方對合約金額無法達成共識，將走上薪資仲裁。道奇有5位選手具薪資仲裁資格，都是牛棚投手，分別是右投寇派克（Michael Kopech）、菲利浦斯（Evan Phillips）、葛拉特羅（Brusdar Graterol），與左投費西亞、班達（Anthony Banda）。

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最終，道奇談妥4人合約，菲利浦斯今年薪水610萬美元，寇派克薪資520萬美元，葛拉特羅年薪280萬美元，班達獲100萬美元合約。

不過與費西亞的談約就沒這麼順利，據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，費西亞要求235萬美元的薪資，而道奇開出205萬美元，雙方未能達成共識，將進入薪資仲裁程序。

費西亞是道奇牛棚大將，去年在例行賽出賽67場，成績5勝4敗，有13次中繼成功、5次救援成功，累積66.1局投球、防禦率僅1.76。費西亞在季後賽的表現相當亮眼，登板7場，合計5.2局投球只被敲2安，送出6次三振，摘下3次中繼成功、1次救援成功，防禦率是完美的0。

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