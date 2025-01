MLB》與日裔好手努特巴爾談約未果 紅雀將與3球員打薪資仲裁

日裔球員努特巴爾。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕今天是大聯盟球團與符合薪資仲裁資格的選手談約最後期限,紅雀隊今天宣布,有3人未能達成薪資共識,將進入薪資仲裁程序。這三位好手分別是紅雀27歲日裔球員努特巴爾(Lars Nootbaar)、工具人多諾文(Brendan Donovan)、右投帕蘭特(Andre Pallante)。

努特巴爾上季受到傷勢影響,整季出賽109場,交出12轟、45分打點,打擊率2成44,上壘率3成42,長打率4成17,整體攻擊指數為0.759。

今年是努特巴爾首次的仲裁年,去年的薪水為76.1萬美元。大聯盟官網記者丹頓(John Denton)在社群媒體X上發文指出,紅雀隊一直與努特巴爾談一份複數年合約,但未達成共識。

27歲好手多諾文是2022年國聯工具人金手套獎得主,上季出賽153場,交出14轟、73分打點都寫生涯新高,打擊率為2成78,整體攻擊指數為0.759。

現年26歲的帕蘭特去年出賽29場有20場先發,戰績8勝8敗、防禦率3.78。

