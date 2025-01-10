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MLB》與日裔好手努特巴爾談約未果 紅雀將與3球員打薪資仲裁

2025/01/10 10:03

日裔球員努特巴爾。（資料照，今日美國）日裔球員努特巴爾。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟球團與符合薪資仲裁資格的選手談約最後期限，紅雀隊今天宣布，有3人未能達成薪資共識，將進入薪資仲裁程序。這三位好手分別是紅雀27歲日裔球員努特巴爾（Lars Nootbaar）、工具人多諾文（Brendan Donovan）、右投帕蘭特（Andre Pallante）。

努特巴爾上季受到傷勢影響，整季出賽109場，交出12轟、45分打點，打擊率2成44，上壘率3成42，長打率4成17，整體攻擊指數為0.759。

今年是努特巴爾首次的仲裁年，去年的薪水為76.1萬美元。大聯盟官網記者丹頓（John Denton）在社群媒體X上發文指出，紅雀隊一直與努特巴爾談一份複數年合約，但未達成共識。

27歲好手多諾文是2022年國聯工具人金手套獎得主，上季出賽153場，交出14轟、73分打點都寫生涯新高，打擊率為2成78，整體攻擊指數為0.759。

現年26歲的帕蘭特去年出賽29場有20場先發，戰績8勝8敗、防禦率3.78。

工具人多諾文。（資料照，法新社）工具人多諾文。（資料照，法新社）

右投帕蘭特。（資料照，今日美國）右投帕蘭特。（資料照，今日美國）

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