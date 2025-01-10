網球》震驚！喬科維奇爆料在3年曾被下毒 被隔離像是監獄

喬科維奇。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕因未施打疫苗在2022年澳網開打前遭驅逐出境，喬科維奇（Novak Djokovic）表示來到澳洲時都有「陰影」，他在近日專訪時更爆料自己在當地隔離的飯店遭「下毒」，讓他病得相當嚴重。

塞爾維奇名將喬科維奇在接受「GQ」專訪時，揭露自己在2022年澳網因未符合當地施打疫苗的要求而被拘留的細節，他說：「我在飯店等待的時候，我有一份清單，上面有100個選項，牙膏、牙刷、水、食物等等，每項都有一定數量的積分，我可以選60分，所以我許了差不多59分、60分後交給他們，但20分鐘後，他們跟我說我搞錯，我沒有60分，只有30分，那一刻我的反應是：『你一定是在跟我開玩笑吧』。」

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喬科維奇說，他當時還是為了參賽努力，所以儘管被隔離在飯店房間，還是會做仰臥起坐、原地跑步等訓練，他說：「很多運動員之前被要求隔離40天左右，他們也是被關在房間，但不同的是，他們不是在監獄，而我是。」

談到被關在飯店的情況，喬科維奇說，「我出現一些健康問題，我意識到我在墨爾本的飯店被餵食了一些有毒的食物，當我回塞爾維亞時，我發現到我體內的重金屬含量非常高，鉛和汞的含量都很高，這是我從未告訴過任何人的事。」

被問到是否可能是因為食物因素造成中毒？喬科維奇聳聳肩後說，「我想這是唯一途徑。」他也透露，自己回到歐洲時很不舒服，「那時病得很嚴重，像是流感，原本是簡單的流感，但幾天後卻變得很嚴重，我持續幾天出現這樣的狀況，讓我不得不進行檢測。」

對於當時惹出的爭議，喬科維奇成為外人口中的「惡棍」，但他強調自己從未打算讓大家知道是否接受疫苗，也不是想偷溜進國家或規避規則，「這是整件事最大誤解，我是匿名申請，也是匿名得到豁免，並不是針對世界第一給的豁免。」

喬科維奇說：「即使在今天，有99％的人仍然不知道我為何被驅逐，人們認為我被驅逐是因為我沒接種疫苗，因為我在沒疫苗的狀況下試圖強行進入澳洲，這完全不是事實。」

「我現在的立場跟幾年前一樣。」喬科維奇說：「我不支持疫苗，也不反對，我支持自由選擇你和你的身體正確的東西，所以，當有人剝奪我選擇我身體能讓什麼東西進入的權利，我認為這不是正確的事。」

喬科維奇在2022年因疫苗接種政策而缺席澳網、美網，被問到是否會認為錯失奪大滿貫的最佳機會，他說：「如果我是這樣想，那我會再次後悔，我不希望這樣，但若說有什麼不同，那就是更堅定我實現這些目標的渴望。」

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