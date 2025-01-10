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NBA》遭遇半月板撕裂動刀 新人王熱門麥肯確定剩餘賽事報銷

2025/01/10 10:42

麥肯。（資料照，法新社）麥肯。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕根據七六人球團消息指出，陣中首輪新秀麥肯（Jared McCain）在上個月因左膝半月板撕裂動刀，今日確定本賽季剩餘賽事報銷。

目前年僅20歲的麥肯，在去年選秀以首輪被七六人挑中，生涯首個NBA賽季就繳出不凡表現，23場的出賽有8場先發，留下場均15.3分、2.4籃板與2.6助攻的成績，甚至在11月時榮獲東部單月最佳新秀，若維持好手感有望衝擊年度新人王，可惜在上個月傷及膝蓋並動刀，新人球季提早坐收。

麥肯在美國時間去年11月13日迎戰騎士時，單場26投12中，包括三分球13投6中，砍下生涯最高的34分，是他今年的代表作，而他23場的出賽就有8場的分數超過20分，是球隊在「三巨頭」恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）頻遇傷勢的情況下，相當倚賴的球員之一。

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