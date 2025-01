NBA》遭遇半月板撕裂動刀 新人王熱門麥肯確定剩餘賽事報銷

麥肯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據七六人球團消息指出,陣中首輪新秀麥肯(Jared McCain)在上個月因左膝半月板撕裂動刀,今日確定本賽季剩餘賽事報銷。

目前年僅20歲的麥肯,在去年選秀以首輪被七六人挑中,生涯首個NBA賽季就繳出不凡表現,23場的出賽有8場先發,留下場均15.3分、2.4籃板與2.6助攻的成績,甚至在11月時榮獲東部單月最佳新秀,若維持好手感有望衝擊年度新人王,可惜在上個月傷及膝蓋並動刀,新人球季提早坐收。

請繼續往下閱讀...

麥肯在美國時間去年11月13日迎戰騎士時,單場26投12中,包括三分球13投6中,砍下生涯最高的34分,是他今年的代表作,而他23場的出賽就有8場的分數超過20分,是球隊在「三巨頭」恩比德(Joel Embiid)、喬治(Paul George)與馬克西(Tyrese Maxey)頻遇傷勢的情況下,相當倚賴的球員之一。

