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經典賽》資格賽與台灣同組 尼加拉瓜公布集訓名單、無前悍將洋投傑斯

2025/01/10 10:59

尼加拉瓜教頭圭多。（取自社群媒體X）尼加拉瓜教頭圭多。（取自社群媒體X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽資格賽將在今年2月登場，與台灣同組的尼加拉瓜隊今天公布教練團以及17名集訓選手名單，其中有6人是2023年經典賽班底，但沒有富邦悍將前洋投傑斯（J. C. Ramírez）。尼加拉瓜隊的教頭仍是圭多（Sandor Guido）領軍。

尼加拉瓜公布的集訓選手名單中，包含捕手波恩（Rodolfo Bone），R.李維拉（Ronald Rivera）、投手F.佛羅雷斯（Fidencio Flores）、克勞佛（Leo Crawford）、庫斯博（Cheslor Cuthbert）、米蘭達（Elian Miranda）等人，都是2023年經典賽尼加拉瓜隊的國手。

具有大聯盟13年資歷的光芒右投拉米瑞茲（Erasmo Ramirez），沒有進入尼加拉瓜國家隊的集訓名單。傑斯雖然會代表尼加拉瓜參加經典賽，但這份名單主要以集訓選手為主。

尼加拉瓜棒協表示，國家隊預計下週一開始集訓，並在1月24日至1月30日參加美洲系列賽。接著會到日本宮崎備戰經典賽資格賽，預計會和日本職棒球隊打熱身賽。

尼加拉瓜是在2023年首度參與經典賽，當時與委內瑞拉、波多黎各、多明尼加、以色列等隊同組，最後4戰全敗作收。

本屆經典賽資格賽將在今年2月21至25日將在台北舉行，A組除了地主台灣以外，還有和尼加拉瓜、西班牙和南非。小組賽分組第一取得會內賽門票，小組第二將會與小組第三的球隊再打一場比賽，贏者就能拿到第二張會內賽門票。

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