中職》統一獅第一階段春訓開始 潘威倫、唐肇廷正式接任二軍教練

統一獅二軍投手教練潘威倫。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕以年輕球員為主的統一獅第一階段春訓今天開始，球團正式公布教練團名單，去年季後退休的潘威倫和唐肇廷，分別接任二軍投手和打擊教練，傅于剛則擔任基地教練一職。

去年下半季加盟協助獅子軍投手群調整投手教練霍斯曼也續聘擔任一軍投手教練。原二軍投手教練廖文揚轉情蒐，而情蒐蔡萬霖轉球探，原球探高建三合約到期不續聘，二軍體能教練凃壯勳因個人生涯規劃，申請離隊。

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統一7-ELEVEN獅一軍教練團

總教練 : 林岳平

首席教練 : 高志綱

打擊統籌教練 : 馬修爾

打擊教練 : 潘武雄

一二軍打擊教練兼跑壘教練 : 郭俊佑

投手教練 : 霍斯曼

牛棚教練 : 羅錦龍

守備統籌教練 : 玉木朋孝

守備教練 : 周廣勝

外野教練兼跑壘教練 : 莊駿凱

捕手教練 : 陳俊輝

體能教練 : 吳秉軒

統一7-ELEVEN獅二軍教練團

總教練 : 劉育辰

首席教練 : 高國慶

打擊教練 : 唐肇廷

投手教練 : 潘威倫、鄭博壬、賴泊凱

內野守備教練 : 莊景賀

外野守備教練 : 朱元勤

捕手教練 : 林 偉

統一獅二軍打擊教練唐肇廷。（記者李惠洲攝）

統一獅一軍教練團。（獅隊提供）

統一獅二軍教練團。（獅隊提供）

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