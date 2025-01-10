NBA》米契爾缺陣無礙！葛蘭德轟40分率騎士逆轉暴龍收12連勝

葛蘭德。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕聯盟龍頭騎士今在主場迎戰暴龍，克服一度落後12分劣勢，靠葛蘭德（Darius Garland）轟下40分領軍，以132：126拿下勝利，近期豪取12連勝，本季在主場寫下20勝1敗傲人佳績。

騎士昨靠雙塔莫布里（Evan Mobley）、J.艾倫（Jarrett Allen）斬斷雷霆15連勝，昨16投3中僅拿11分的一哥米契爾（Donovan Mitchell）今輪休，騎士前兩節與暴龍戰得辛苦，防守端無法限制暴龍攻勢，兩隊以61：61平手進入下半場。

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易籃後暴龍維持手感，第三節靠板凳出發的希德（Jamal Shead）、布查爾（Chris Boucher）輪流輸出，團隊單節轟下42分，帶著5分領先進入決勝節。

本季只在主場輸過一次的騎士拒絕讓球迷敗興而歸，末節開始不到3分鐘就靠雷佛特（Caris LeVert）外線破網扳平戰局，接下來葛蘭德、斯特魯斯（Max Strus）輪流得手，助隊擴大差距，葛蘭德在暴龍追到2分差時於最後31秒飆進後撤步三分彈，接下來兩罰俱中，終場以6分差帶走勝利。

葛蘭德貢獻40分，其中14分集中在第四節，莫布里拿21分、11籃板，J.艾倫繳18分、15籃板，雷佛特挹注18分，暴龍方面，巴恩斯（Scottie Barnes）貢獻全隊最高24分，替補上陣的布查爾23分次之。

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