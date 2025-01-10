NBA》柯瑞17分、本季新高10籃板 勇士擋住活塞逆襲終止2連敗

柯瑞。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今作客底特律，全隊6人得分超過雙位數，成功擋住活塞末節反撲，以107：104收下勝利，終止近期2連敗。

勇士最近戰績起伏，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）因腳踝扭傷高掛免戰牌，威金斯（Andrew Wiggins）今因私人原因缺陣，首節靠傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）獨攬8分取得25：23領先，次節板凳殺出奇兵，桑托斯（Gui Santos）、沃特斯（Lindy Waters III）兩人輪流在外圍開火，勇士靠第二節的8顆三分球，上半場打完拉開至57：47雙位數領先。

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活塞隊易籃後持續緊咬比分，末節坎寧安（Cade Cunningham）展現一哥架勢率隊逐漸縮小差距，活塞倒數23秒靠畢斯利（Malik Beasley）的灌籃秀追到只剩2分差，不過柯瑞關鍵時刻2罰俱中，助隊以3分差險勝。

希爾德（Buddy Hield）5顆三分彈拿下全隊最高19分，一哥柯瑞（Stephen Curry）17分、10籃板、6助攻，其中10籃板是本季最佳，傑克森戴維斯14分、10籃板，施洛德（Dennis Schroder）拿13分，桑托斯挹注13分、沃特斯也有11分進帳。

活塞方面，坎寧安繳全場最高32分，另有6籃板、8助攻，畢斯利進帳21分，哈里斯（Tobias Harris）收下13分。

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