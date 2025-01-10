MLB》曾為洋基潛力新秀 工具人艾斯特拉達1年約加盟洛磯

艾斯特拉達。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據官方消息宣布，去年效力巨人的工具人艾斯特拉達（Thairo Estrada）以1年合約加盟洛磯，大聯盟官網撰文表示，合約內含保證400萬美元的薪水，以及2026年的共同選擇權。

下個月將滿29歲的艾斯特拉達，在大聯盟有6年的資歷，曾待過洋基與巨人，新人時期還曾為洋基農場的潛力新秀，生涯469場的出賽，繳出.251/.300/.394的打擊三圍，標準化進攻指數（OPS+）94，並有48發全壘打與195分打點，守備部分除了一壘、投手與捕手外，其餘位置皆有出賽紀錄，去年在巨人則是皆鎮守二壘。

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去年在巨人表現不盡理想，僅出賽96場，打擊三圍.217/.247/.343，OPS+只有68，外帶9發全壘打與47分打點，在8月底被球團放進讓渡名單並下放3A，不過在3A則是繳出進攻指數.883的成績，並有3發的全壘打進帳，季後投身自由市場，今日確定新東家為洛磯。

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