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高球》自創品牌標誌長太像 德國運動大廠「槓上」老虎伍茲

2025/01/10 11:41

老虎伍茲自創品牌商標引發爭議。（資料照，法新社）老虎伍茲自創品牌商標引發爭議。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）近日登上新聞版面，不過對他來說不是好消息，原因是他的自創品牌「Sun Day Red」標誌，與德國運動品牌大廠Puma過於相似，因此Puma一狀告上法院。

老虎伍茲在離開Nike後，於2024年初創立了Sun Day Red，品牌標誌是一隻類似奔跑的動物，而這個標誌引來了Puma注意，原因是品牌認為兩邊的標誌過於相似，而Puma從1969年開始，就已經使用現在的標誌了。

近日Puma官方也發出聲明，指出他們認為兩方的商標過於相似，加上Sun Day Red的商品性質與Puma差不多，因此可能會引發消費者混淆、分不清Sun Day Red和Puma商標的差別。

不過對於Puma的提告，與Sun Day Red合作的高球品牌TaylorMade表示，他們對自己的標誌、商標非常有信心。

這已經不是Sun Day Red第一起商標爭議，去年9月名為「Tigeraire」的品牌，同樣因為商標過於相似提告，目前案件尚未結束。

商標律師傑班（Josh Gerben）表示，由於老虎伍茲在市場上具有影響力，因此成為了眾矢之的，不過他也預期Puma與Sun Day Red最終有機會達成和解。

Puma標誌。（資料照，法新社）Puma標誌。（資料照，法新社）

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