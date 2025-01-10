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中職》富邦宣布補強前兄弟洋投 象魔力變魔力藍！

2025/01/10 11:06

中信兄弟前洋投象魔力，新賽季轉戰富邦悍將，中文譯名為「魔力藍」。（資料照，記者林正堃攝）中信兄弟前洋投象魔力，新賽季轉戰富邦悍將，中文譯名為「魔力藍」。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將備戰2025年新賽季，今日宣佈簽下美國籍左投手Shawn Morimando，中文譯名為「魔力藍（暫譯）」，魔力藍不僅擁有大聯盟資歷，也曾效力中華職棒4個球季，今年球季將加入富邦悍將，預計2月抵達台灣加入悍將春訓備戰新球季。

今年32歲的魔力藍在2011年進入印地安人小聯盟體系、曾在2016年升上大聯盟，陸續效力過藍鳥、馬林魚等球隊，並在2021年馬林魚時期再登大聯盟，同年季末來到中華職棒，2022年在中職半季就繳出7勝的優異成績，季中被韓國職棒球隊挖角轉戰SSG登陸者，在登陸者隊12場先發也拿下7勝，且防禦率僅1.67的鬼神表現。

2023年魔力藍回到中職發展，不過後因傷無法出賽返美手術治療。2024年球季中短暫復出一軍後離隊。球季結束則到澳洲職棒加入墨爾本王牌，累積出賽8場拿下3勝，40.1局投球投出41次三振，傷癒復出後擁有不錯表現。

富邦悍將近期與在澳職表現優異的魔力藍接洽，確定簽下魔力藍成為悍將新球季外援戰力，魔力藍簽約後預計結束澳職出賽離隊返美休息， 預計2月抵台加入春訓備戰新球季。悍將新年度外籍戰力談約持續進行中，若有確定消息將陸續對外宣布。

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