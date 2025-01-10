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NBA》狂！少了雙星、K湯只拿3分還能贏 獨行俠決勝節轟36分逆轉秀

2025/01/10 12:08

獨行俠2連勝。（USA TODAY Sports）獨行俠2連勝。（USA TODAY Sports）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠在雙星東契奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）掛傷號，射手K.湯普森（Klay Thompson）今日只得3分的情況下，靠著多位角色球員挺身而出，終場以117：111逆轉拓荒者，收下2連勝。

獨行俠首節慢熱只得20分，陷入落後局面，不過次節靠著華盛頓（P.J. Washington）、汀維迪（Spencer Dinwiddie）和哈迪（Jaden Hardy）等人的發揮，成功縮小分差，以53：58進入半場休息。

易籃後，獨行俠在第三節中段追至1分差距，但隨後又被拓荒者拉開分差，一度陷入12分落後，三節打完拓荒者以89：81領先。來到決勝節，獨行俠展現強大火力，打出36：22的狂暴攻勢上演逆轉秀，成功捍衛主場。

雖然缺少雙星，不過獨行俠展現陣容深度，哈迪投進5顆三分球轟下25分，華盛頓23分、14籃板，中鋒萊福利（Dereck Lively II）21分、16籃板，汀維迪17分、5助攻，K.湯普森手感不佳僅得3分，另有3籃板、4助攻。

拓荒者方面，西蒙斯（Anfernee Simons）22分、4助攻，夏普（Shaedon Sharpe）22分、8籃板。

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