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WSBL》恐怖國泰女籃來了！網羅曾獲亞洲盃最佳五人的紐西蘭中鋒拚連霸

2025/01/10 11:24

戴維森曾數度來台參與瓊斯盃，對於有機會跟過去在國際賽的對手一起並肩作戰感到相當期待。（國泰女籃提供）戴維森曾數度來台參與瓊斯盃，對於有機會跟過去在國際賽的對手一起並肩作戰感到相當期待。（國泰女籃提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求持續推進WSBL連霸紀錄的國泰女籃，今天公布找來曾獲FIBA亞洲盃最佳五人的紐西蘭中鋒戴維森（Penina Davidson），預計今天將在對陣台元之戰的比賽登場。

現年29歲，綽號「Nina」的戴維森，身高190公分，2018年畢業於NCAA D1的加州大學柏克萊分校，隨即加入澳洲女子國家籃球聯賽的阿德萊德閃電隊，開啟職業生涯，並在2019年轉戰墨爾本袋鼠隊，跟上季幫助國泰女籃完成連霸的奪冠功臣凱拉當過五年的隊友。

戴維森表示：「凱拉去年跟我分享了很多關於這支球隊的事，讓我知道國泰女籃是一支非常出色且專業的球隊，她當時對球隊的投入程度令我感到印象深刻。」

戴維森亦曾多次代表紐西蘭國家隊出戰國際賽。2023年FIBA亞洲盃，她不僅帶領紐西蘭奪下第四名的佳績，更以場均13.6分9.8籃板1.2阻攻1.2抄截的全能表現，獲選為賽會最佳五人。國泰女籃總教練鄭慧芸表示：「2023年的亞洲盃，我便對她在禁區的表現感到驚艷。相隔1年多的時間，看到她在球場的成熟度和穩定性更精進，相信能進一步提升我們團隊的優勢。」

2015至2019年間，戴維森也曾三度來台參加瓊斯盃國際籃球邀請賽，對台灣的球風並不陌生，並在當時與國泰的黃鈴娟、鄭伊秀等人交過手。戴維森表示：「台灣的球風節奏很快，且非常有競爭力，擁有很多出色的球員。我很期待能和幾位國際賽交手過的球員，一起並肩作戰。」而她8日上午才抵達台灣，經過兩次訓練後，預計將於今下午交手台元的比賽迎來自己的WSBL初登場。

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