WTT挑戰賽》第3局關鍵擦邊球改判扭轉戰局 葉伊恬感謝對手的誠實

葉伊恬扳倒南韓名將朱芊曦，成為16強碩果僅從的台灣球員。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，在2025年WTT杜哈球星挑戰賽女單32強賽以3:1扳倒世界排名23的南韓名將朱芊曦，打出本次台灣隊最大驚奇，其中第3局的擦邊球改判成為雙方士氣的分水嶺，葉伊恬說，「感謝對手的誠實!」

面對從中國規化的朱芊曦，葉伊恬第3局開局就陷入2:7落後，眼看大事不妙，不過在4:8時，葉伊恬打出一記擦邊球，一開始裁判認為沒進把分數判給對手，形成4:9，但小葉第一時間詢問朱芊曦，她也說有擦邊，不過裁判仍堅持原判。

請繼續往下閱讀...

此時，場邊指導教練莊智淵據理力爭，堅持這球有擦邊，後來經詢問副裁判員後才改判。這一球也改變了比賽的走勢，葉伊恬隨後愈戰愈勇，在8:10逆境下連拿4分，逆轉戰局，第4局又是在7:9落後下，12:10後來居上，完成不可能的挑戰。

從資格賽一路殺進16強，對第一次參加WTT挑戰賽層級賽事的葉伊恬來說，有些不真實，她說，「很開心，也有點好運氣，很多幸運球。不過，能打到這裡已經超乎預期，原本只想能贏1場就很開心了。」

葉伊恬也感謝教練莊智淵賽前幫她做足準備，包括觀看對手影片、設定戰術。對上實力堅強的朱芊曦，賽前原本只設定先贏下1局，沒想到最後能獲勝。

莊智淵也對葉伊恬的表現給予肯定，「這場她有打出自己的風格，包括前三板、相持球都發揮得不錯。而且以她現在的位置（世界排名189），打起來比較沒有壓力，可以放開去拚對手。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法