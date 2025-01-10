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NBA》「蟻人」上演暴力顏扣！ 灰狼力退魔術收3連勝（影音）

2025/01/10 12:07

愛德華茲（5號）在布拉克（0號）頭上灌籃。（美聯社）愛德華茲（5號）在布拉克（0號）頭上灌籃。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕灰狼今天客場出戰魔術，最終以104比89踢館成功，比賽中一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）還上演暴力顏扣，技驚四座成為焦點。

灰狼今天幾乎整場壓著魔術打，從第一節中段開始就一路領先，儘管第二節有短暫被追平過，不過愛德華茲三分命中再度要回領先，上半場結束依舊保持雙位數分差。

下半場魔術力圖反擊，一度將落後追到個位數，但總是會被愛德華茲、藍道（Julius Randle）等人得分拉開分差，第四節中段比分差距來到全場最大24分，最終敗給灰狼。

此戰灰狼藍道拿下23分10籃板，愛德華茲貢獻21分7助攻，第三節剩3分19秒時還在魔術布拉克（Anthony Black）頭上灌籃，里德（Naz Reid）替補拿下16分，戈貝爾（Rudy Gobert）則有10分12籃板。

魔術方面，畢塔吉（Goga Bitadze）15分為全隊最高，另外抓下8籃板，休賽季簽下的「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）攻下13分。

贏下這場比賽後，灰狼近期打出一波3連勝，同時終結了對東部球隊7連敗的尷尬紀錄。

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