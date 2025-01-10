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中職》找3教練補強農場 台鋼雄鷹完整教練團出爐

2025/01/10 11:38

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕迎接隊史第2年一軍賽季，台鋼雄鷹將在1月13日（一）於高雄國慶球場展開春訓，備戰2025全新賽季。台鋼雄鷹持續由洪一中總教練領軍，鄧蒔陽同樣以首席兼內野守備教練身分輔佐洪總，一軍打擊教練為蔡昱詳、投手統籌教練為横田久則。林振賢續任二軍總教練，郭建霖、凃壯勳、鍾承祐3位加入教練團，其中郭建霖擔任二軍首席兼內野守備教練。

原一軍外籍打擊教練路易士，因球團希望借重其指導經驗協助年輕打者成長，新球季將轉任二軍打擊教練。另外，原二軍內野守備教練邱俊文調整為一軍教練、原二軍助理投手教練葉詠捷調整為一軍牛棚教練。

原一軍投手教練蕭任汶、牛棚教練沈柏蒼調整為二軍教練，原二軍助理投手教練福永春吾調整為育成部門教練。新加入的郭建霖、凃壯勳、鍾承祐都將加入二軍教練團，凃壯勳為捕手教練、鍾承祐為外野守備兼跑壘教練。體能總監同樣由日籍里隆文擔任，原二軍外野守備兼跑壘教練吳承翰調整為一軍體能教練，林大展則擔任二軍體能兼跑壘教練。

【一軍教練團】
總教練：洪一中
首席兼內野守備教練：鄧蒔陽
打擊教練：蔡昱詳
助理打擊教練：鄭乃文
投手統籌教練：横田久則
牛棚教練：葉詠捷
捕手教練：鄭漢禮
內野守備兼跑壘教練：邱俊文
外野守備兼跑壘教練：黃甘霖
體能總監：里隆文
體能教練：吳承翰

【二軍教練團】
總教練：林振賢
首席兼內野守備教練：郭建霖
打擊教練：路易士
投手教練：蕭任汶
牛棚教練：沈柏蒼
捕手教練：凃壯勳
外野守備兼跑壘教練：鍾承祐
體能兼跑壘教練：林大展
育成部門教練：福永春吾

台鋼雄鷹完整教練團。（台鋼提供）台鋼雄鷹完整教練團。（台鋼提供）

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