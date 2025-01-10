南市市運選手表現亮眼 摩拳擦掌進軍全中運

今年全中運吉祥物「大員」（左）、「甜甜（右）先在市運會暖身宣傳。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市113年聯合運動大會（市運）共有35項目43人次打破大會紀錄，許多項目表現卓越。市長黃偉哲期許選手們持續精進，在今年4月於台南舉行的全國中等學校運動會中再創高峰，為台南爭光。

南市113年聯合運動大會於9日圓滿落幕，各路小將奮力一搏，展現驚人實力，多項賽事創下新紀錄。南市體育局表示，值得一提的是，國女組2000公尺障礙由金城國中易萬芸以8分32秒69打破大會紀錄；北門高中陳億志在高男組鏈球公尺項目中將記錄推往57.10公尺，比原紀錄推進3公尺之多。

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游泳項目中，忠孝國中吳兆騏在50公尺仰式、50公尺蝶式及100公尺自由式中三破大會紀錄，展現全能型選手的風采；新豐高中洪渝姍也在50公尺蝶式、100公尺蝶式及200公尺蝶式中中再度突破自我，續寫輝煌；舉重以及滑輪溜冰共有17項目18人次突破紀錄。

南市體育局長陳良乾表示，市運是全中運的前哨戰，除了選拔優秀選手代表台南參加全國最高等級的中學生綜合運動會外，也是檢驗選手訓練成果的重要平台，本屆多項紀錄被打破，顯見選手們的努力與進步。

南市將承辦今年全國中等學校運動會，預計將舉辦22項運動種類，參與人數達1萬8000人。體育局表示，賽事將於4月19日至24日舉辦，市府正全力整備籌辦，賽事期間南市高、國中、國小也將配合停課，讓學生及民眾能夠一起進場為選手們加油。

南市113年聯合運動大會9日圓滿落幕，奪牌選手展現驚人實力。（南市體育局提供）

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