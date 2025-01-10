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MLB》去年投出生涯最佳表現 傳紅人對費城人艾斯特維茲感興趣

2025/01/10 13:11

艾斯特維茲。（資料照，法新社）艾斯特維茲。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）撰文表示，跟隨藍鳥與洋基的步伐，紅人也對去年費城人的主力牛棚艾斯特維茲（Carlos Estévez）感興趣。

最近剛滿32歲的艾斯特維茲，2016年在洛磯展開大聯盟生涯，直到2023年轉戰天使擔任終結者後，表現變得更加穩定，去年效力天使與費城人2隊，更是投出8年來的最佳表現，總計54場的出賽，55局的投球送出50次三振，防禦率2.45（ERA+171），每局被上壘率更是低到只有0.91。

去年跟隨費城人在國聯分區系列賽面對大都會，前2場的後援出賽都力保不失，但在第4戰登板時，被大都會當家球星林多（Francisco Lindor）扛出一發奠定勝基的滿貫全壘打吞下救援失敗，最終費城人只能以1勝3敗止步，艾斯特維茲也在球季結束後重返自由市場。

《MLBTR》預測紅人今年的牛棚角色分布，去年成績回升的山提蘭（Tony Santillan）新賽季可能會擔任終結者狄亞茲（Alexis Díaz）登板前的佈局投手，陣中還有老將帕岡（Emilio Pagán）與蘇特（Brent Suter）坐鎮，外加左手牛莫爾（Sam Moll）可以運用，但唯獨較為缺乏能負擔中間局數的中繼投手，若球團的薪資空間仍有餘裕，艾斯特維茲就會是合適的人選之一。

自由市場的牛棚投手除了艾斯特維茲外，同隊的霍夫曼（Jeff Hoffman）與教士的史考特（Tanner Scott）也正在等待來年的新東家。

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