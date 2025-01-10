網球》吳芳嫺搶十絕境扳倒荷巴特頭號種子 連兩週爭女雙冠軍

台灣女將吳芳嫺（右）。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕休息不到24小時的台灣女將吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗，今天在WTA250等級澳洲荷巴特女網賽以6：4、5：7、13：11扳倒頭號種子斯洛伐克米哈利可娃（Tereza Mihalikova）／英國妮柯爾絲（Olivia Nicholls），連兩週都打進決賽。

女雙世界排名49的吳芳嫺與蔣欣玗上週在奧克蘭女網賽攜手奪冠，兩人本週在荷巴特也延續氣勢，一路過關斬將，也拉出開季7連勝的勢頭，希望帶著雙冠前進澳洲網球公開賽。

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相較前一場因對手退賽兵不血刃晉級的米哈利可娃／妮柯爾絲，吳芳嫺／蔣欣玗休息時間不滿一天，但她們開賽就率先破發，比賽中段雙方都有一次互破，最後吳蔣配成功保住領先優勢，以6：4先馳得點。

第二盤，雙方都固守發球局，一路僵持到比賽最後將段，但吳芳嫺／蔣欣玗在5：6之後的關鍵發球局沒能守成，以5：7讓出。

進入搶十大戰，吳芳嫺／蔣欣玗開局就碰到亂流，一度陷入1：5落後劣勢，甚至被對手逼出2個賽末點，但兩人在絕境中頂住壓力，成功化險為夷，在10：11時更連拿3分完成逆轉，也挺進決賽。

吳芳嫺／蔣欣玗的決賽對手將是美國肯寧（Sofia Kenin）／波蘭蕾妮特（Magda Linette）和羅馬尼亞妮可拉絲古（Monica Niculescu）／匈牙利施托拉（Fanny Stollar）4強戰的勝方。

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