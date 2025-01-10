MLB》天使當年不賣大谷翔平成最大錯誤！美媒評為近年最糟決策

大谷翔平（中）、天使老闆莫雷諾（右）。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）撰文列出自2020年以來，大聯盟30隊中做出最糟錯誤決策的各隊排名，其中天使隊在2023年選擇不賣日本巨星大谷翔平，當年想力拚季後賽，最後事與願違，而且大谷最後成為自由球員，選擇轉戰道奇，這是近年來大聯盟各球隊高層做出最糟糕的錯誤決策。

舒恩菲爾德撰文提到，天使隊在2023年在7月26日的時候，就傳出天使隊決定不交易大谷翔平，根據數據網站《FanGraphs》指出，天使隊當時要闖進季後賽的機率僅16.7％，也許運氣好一點的話，他們能贏得外卡。

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該文指出，「請記住，當時大谷翔平的手肘還沒有受傷，他原本可以為天使隊帶來大量有價值的潛力好手，這對於自2015年就沒有嘗過勝多於敗賽季的球隊來說，可能會是一個重建的機會。而且球季結束後，天使隊幾乎沒有機會以自由球員身分簽下大谷翔平；然而，他們做出決定：留下大谷，交易頂級潛力捕手奎羅（Edgar Quero）換來右投吉歐里多（Lucas Giolito）、以及投手羅培茲（Reynaldo Lopez），並作出一些其他小規模的交易，希望能增加一點進季後賽的機率。」

舒恩菲爾德指出，2023年交易大限後不到一週，天使隊就徹底出局了，8月初吞7連敗，大谷翔平在該年8月23日登板受傷，「投手大谷」被迫關機；吉歐里多在6場先發只拿到1勝5敗、防禦率6.89，最後被放進讓渡名單。天使隊該年以73勝89敗結束賽季，「兩個月後，大谷翔平與道奇簽約。」

大谷翔平在2023年12月以10年7億美元大約轉戰道奇，上季例行賽交出54轟、59盜，成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員，單季貢獻130分打點，勇奪國聯全壘打王、打點王，榮獲國聯年度MVP榮譽。大谷成為史上首位以指定打擊身分奪得年度MVP的選手。

大谷翔平去年加入道奇，並勇奪生涯首座世界大賽冠軍。（資料照，今日美國）

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