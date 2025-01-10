中職》羅暐捷改名朱迦恩 新球季爭取更多一軍出賽機會

羅暐捷正式改名換姓為「朱迦恩」。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕去年冬盟表現出色的統一獅外野手羅暐捷，新年度正式改名換姓為「朱迦恩」，全新出發的朱迦恩表示，希望把冬盟的收獲帶到新球季，爭取更多一軍出賽機會。

朱迦恩表示，朱是媽媽的姓，因為改姓，想說乾脆也換新名字，家裡都是基督徒，阿媽就幫他取了「迦恩」這個名字。

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朱迦恩冬盟擔任台灣山林隊第4棒，打擊率0.391高居全隊第1、冬盟第2。朱迦恩表示，以前自己都是全力揮擊，雖然也想過要嘗試一些不同的方式，又怕季中改變太大，後果難以預料，不敢放手去做，但是冬盟比較沒有壓力，就把想做的改變全部去試，即使失敗就再修正，結果發現改變並沒有那麼難，得到了不錯的成果。

朱迦恩表示，除了揮棒動作，打擊策略也有一些改變，冬盟的擊球率有明顯提升，希望把這些收獲帶到新球季，能有更多出賽機會。2019年選秀會獲得統一第2指名的朱迦恩，生涯只在一軍出賽69場，單季最多是2022年的29場，去年只有1場。

和朱迦恩一起進入職棒的邱智呈，去年不但站穩一軍，更贏得打擊王，並入選12強賽台灣隊，朱迦恩擔坦言給他很大的刺激，「同學」可以做到，自己也要更努力才行。

羅暐捷正式改名換姓為「朱迦恩」。（記者李惠洲攝）

羅暐捷正式改名換姓為「朱迦恩」。（記者李惠洲攝）

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