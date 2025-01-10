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MLB》找來菅野智之、摩頓後 金鶯以1年3.3億約簽中繼王基特里奇

2025/01/10 14:28

基特里奇。（資料照，今日美國）基特里奇。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季的國聯中繼王、紅雀34歲右投基特里奇（Andrew Kittredge）休賽季投入自由市場，根據權威美媒《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）今天在社群媒體X上發文指出，基特里奇以1年1000萬美元（約新台幣3.3億元）轉戰金鶯。

羅森索提到，這份1年1000萬美元的合約中，其中900萬美元是今年的保障薪水，還有下賽季900萬美元的選擇權，並有100萬美元的買斷金。

基特里奇上季在紅雀出賽74場都是後援，交出5勝5敗、防禦率2.80，摘37次救援成功為國聯最多，另有1次救援成功，共投70.2局賞67次三振，被打擊率為2成28，每局被上壘率（WHIP）為1.13。

基特里奇在今年開幕戰前就會滿35歲，雖然伸卡球與速球的均速在94-95英里，他擁有一個非常優異的滑球，這顆武器球上季的使用率高達49.4％，其被打擊率僅1成77；基特里奇去年面對右打的被打擊率只有1成88，面對左打者的被打擊率為2成96。

金鶯補進基特里奇後，預計會讓基特里奇成為球隊第7局、第8局的佈局投手，將與多明格茲（Seranthony Domínguez）、卡諾（Yennier Cano）、艾金（Keegan Akin）成為球隊主力牛棚。

金鶯休賽季失去塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）後，為填補投手陣容，日前用1年1300萬美元合約簽下讀賣巨人35歲強投菅野智之，並以1年總值1500萬美元（約新台幣4.9億）找來41歲老將摩頓（Charlie Morton）。

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