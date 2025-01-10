MLB》天使不想多給15萬美元 將與打擊率3成的倫吉佛打薪資仲裁

倫吉佛。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟各隊與符合薪資仲裁資格的選手談約最後期限，天使隊最後與3名選手沒有達成合約共識，將進入薪資仲裁程序。這3人分別是三壘手倫吉佛（Luis Rengifo）、外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）、左投奇哈達（José Quijada）。

倫吉佛在去年8月動手腕手術，球季提前報銷，上季出賽78場，交出6轟、30分打點，打擊率3成的成績，跑出24次盜壘成功，整體攻擊指數為0.764。

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根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）在社群媒體X上指出，倫吉佛要求拿595萬美元薪水，天使只給出580萬美元薪水，因此雙方將進入薪資仲裁程序。

莫尼亞克上季出賽124場，交出14轟、49分打點，打擊率2成19的成績；奇哈達去年出賽22場，交出2勝2敗、7次中繼成功、防禦率3.26的成績。

天使隊與4名選手完成續約，避免進薪資仲裁，分別是外野手沃德（Taylor Ward）獲782.5萬美元薪水，阿德爾（Jo Adell）拿210萬美元薪水，左投德梅斯（Reid Detmers）拿182.5萬美元，左投柏克（Brock Burke）獲年薪115萬美元，蘇亞雷斯（Jose Suarez）拿110萬美元薪水。

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