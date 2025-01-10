晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》天使不想多給15萬美元 將與打擊率3成的倫吉佛打薪資仲裁

2025/01/10 15:15

倫吉佛。（資料照，法新社）倫吉佛。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟各隊與符合薪資仲裁資格的選手談約最後期限，天使隊最後與3名選手沒有達成合約共識，將進入薪資仲裁程序。這3人分別是三壘手倫吉佛（Luis Rengifo）、外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）、左投奇哈達（José Quijada）。

倫吉佛在去年8月動手腕手術，球季提前報銷，上季出賽78場，交出6轟、30分打點，打擊率3成的成績，跑出24次盜壘成功，整體攻擊指數為0.764。

根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）在社群媒體X上指出，倫吉佛要求拿595萬美元薪水，天使只給出580萬美元薪水，因此雙方將進入薪資仲裁程序。

莫尼亞克上季出賽124場，交出14轟、49分打點，打擊率2成19的成績；奇哈達去年出賽22場，交出2勝2敗、7次中繼成功、防禦率3.26的成績。

天使隊與4名選手完成續約，避免進薪資仲裁，分別是外野手沃德（Taylor Ward）獲782.5萬美元薪水，阿德爾（Jo Adell）拿210萬美元薪水，左投德梅斯（Reid Detmers）拿182.5萬美元，左投柏克（Brock Burke）獲年薪115萬美元，蘇亞雷斯（Jose Suarez）拿110萬美元薪水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中