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中職》小學之後沒守過 林子豪迎接一壘新挑戰

2025/01/10 15:24

林子豪。（記者李惠洲攝）林子豪。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅內野手林子豪去年7月開刀導致球季提前結束，今年尋求復出也將面對一壘守備的新挑戰，雖然膝蓋肌力還只恢復7成，林子豪仍以開季一軍為目標。

統一總教練林岳平表示，林子豪除了原本的三壘，春訓將加練一壘，角色類似去年的潘傑楷。林子豪表示，教練團已告知要加練一壘，以前只在少棒時期守過，國、高中都是左半邊的三壘和游擊，要趕快熟悉一壘的感覺，除了請教教練，也會觀察隊上一壘手的跑位、補位。

林子豪表示，其實三壘也快1年沒守過了，守備將是春訓的重點。林子豪去年初受到腰傷和膝傷影響，不但開季從二軍出發，而且只能打、不能守，由於狀況沒有好轉，終於在7月開刀。

林子豪苦笑表示，以前沒有動過手術，沒想到第1次開刀就同時開椎間盤和右膝半月板，術後因為不能運動，體重從95公斤掉到88公斤，整個人變得好小隻，還好復健都有照進度，體重也回升到92公斤，而且因為控制飲食，肌肉量增加、體脂減少，身體狀況更好了。

林子豪去年10月開始簡單的運動，年底的秋訓已開始打擊練習，林子豪表示，之後也聘請訓練師，協助調整打擊動作，希望早日回到球場，雖然目前膝蓋肌力還只有7成，會在春訓好好努力，希望趕上開季。

林子豪。（記者李惠洲攝）林子豪。（記者李惠洲攝）

林子豪。（記者李惠洲攝）林子豪。（記者李惠洲攝）

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