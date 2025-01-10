NBA》無傷無禁賽被冰整場！才剛被下放板凳的太陽6億中鋒吐心聲

諾基奇近期被下放板凳，更在今天整場都沒有出賽。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕太陽在近期因為戰績不佳，將中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）以及明星後衛畢爾（Bradley Beal）給下放板凳，改由菜鳥R.鄧恩（Ryan Dunn）以及長人普朗利（Mason Plumlee）上陣，而在今天擊敗老鷹一戰，太陽更是把諾基奇冰好冰滿，完全沒有給他上場時間。

本場對老鷹的比賽，諾基奇完全沒有出賽，取而代之的是菜鳥長人伊戈達羅（Oso Ighodaro）獲得超過25分鐘的上場時間，比先發的普朗利還多，而伊戈達羅則繳出4分5籃板2助攻1抄截1火鍋的成績單。本季他在28場出賽，平均15.7分鐘可以拿下3.8分、3.7籃板、1.0助攻，整體投籃命中率57.8%。

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伊戈達羅在賽後說道：「我已經學到要在NBA贏球是非常、非常難的。身為一個新秀，我跟Ryan（Ryan Dunn）的一部份工作就是要帶來活力，這些資深球員都已經打了很長的時間，所以有時候對他們來說，可能很難在每晚都保持一樣的活力。而我們的工作就是讓事情對他們來說變得簡單一些。」

今天是諾基奇本季第一次在沒有傷病以及禁賽的情況下整場坐冷板凳，太陽總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）表示，「是，今晚我想要用Mason跟Oso。再說一次，這只是試著去找到對球隊最好的正確組合、最好的團隊。」諾基奇對此則表示：「不予置評，老兄。就是作為一個職業球員然後做好準備。」

諾基奇本季在太陽共25場出賽，平均23.7分鐘是自2016-17賽季以來新低，場均可以拿下8.6分、9.2籃板，不過他的整體投籃命中率只有45.4%，是2015-16賽季以來的新低，諾基奇生涯整體投籃命中率為50.2%，本季諾基奇的年薪為1812萬5000美元（約新台幣6億）。

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