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勇士交手4連勝溜馬、尼克大戰雷霆 今日賽事預告與轉播

2025/01/11 06:59

柯瑞。（資料照，法新社）柯瑞。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場由柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士，對決4連勝的溜馬，究竟勇士能否斬斷溜馬的連勝氣勢呢，記得鎖定轉播囉！

第二場則是西部第一的雷霆交手尼克，雙方在上次對決中，最終尼克以107：117慘遭雷霆逆轉，究竟尼克能否成功復仇呢，記得鎖定轉播囉！

NBA

08：00 勇士@溜馬 緯來體育、愛爾達體育1台

08：30 雷霆@尼克 緯來體育（D-Live 10：30）

TPBL

14：30 特攻@海神 MOMO綜合台、博斯運動二台、Youtube

17：00 國王@夢想家 緯來體育、博斯運動二台、Youtube

UBA

15：30 美和科大VS臺灣師大 女子組

17：20 臺灣體大VS臺北商大 女子組

19：10 臺北護大VS中信學院 女子組

轉播:緯來精彩、愛爾達體育4台

PLG

17：00 獵鷹@勇士 民視第一台、DAZN 1、四季線上、Youtube

桌球

16：00 杜哈站 單打四強 WTT球星挑戰賽

18：30 杜哈站 混雙決賽 WTT球星挑戰賽

21：00 杜哈站 單打決賽 WTT球星挑戰賽

轉播:愛爾達體育1台

羽球

12：00 馬來西亞公開賽 四強（上）

17：00 馬來西亞公開賽 四強（下）

轉播:愛爾達體育3台

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