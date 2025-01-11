勇士交手4連勝溜馬、尼克大戰雷霆 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，法新社）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
今日NBA有兩場賽事轉播，第一場由柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士，對決4連勝的溜馬，究竟勇士能否斬斷溜馬的連勝氣勢呢，記得鎖定轉播囉！
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第二場則是西部第一的雷霆交手尼克，雙方在上次對決中，最終尼克以107：117慘遭雷霆逆轉，究竟尼克能否成功復仇呢，記得鎖定轉播囉！
NBA
08：00 勇士@溜馬 緯來體育、愛爾達體育1台
08：30 雷霆@尼克 緯來體育（D-Live 10：30）
TPBL
14：30 特攻@海神 MOMO綜合台、博斯運動二台、Youtube
17：00 國王@夢想家 緯來體育、博斯運動二台、Youtube
UBA
15：30 美和科大VS臺灣師大 女子組
17：20 臺灣體大VS臺北商大 女子組
19：10 臺北護大VS中信學院 女子組
轉播:緯來精彩、愛爾達體育4台
PLG
17：00 獵鷹@勇士 民視第一台、DAZN 1、四季線上、Youtube
桌球
16：00 杜哈站 單打四強 WTT球星挑戰賽
18：30 杜哈站 混雙決賽 WTT球星挑戰賽
21：00 杜哈站 單打決賽 WTT球星挑戰賽
轉播:愛爾達體育1台
羽球
12：00 馬來西亞公開賽 四強（上）
17：00 馬來西亞公開賽 四強（下）
轉播:愛爾達體育3台