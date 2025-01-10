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這顆大籃球有故事！球類用品代理商返鄉 花費上億打造2公頃佐儀運動園區

2025/01/10 16:16

彰化縣鹿港鎮鹿東路上有顆超大籃球，原來就是佐儀運動園區的地標。（記者劉曉欣攝）彰化縣鹿港鎮鹿東路上有顆超大籃球，原來就是佐儀運動園區的地標。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只要行經彰化縣鹿東路就會被超大籃球給吸引，原來這是出身彰化縣鹿港小鎮的球類用品代理商謝榮通為了「佐儀運動園區」所打造的地標。謝榮通用了13年時間、花費上億元，終於完成2公頃的佐儀運動園區，因為這是他對家鄉的愛，希望透過運動園區打造，有機會提供公益使用，讓鹿港運動風氣更旺！

「佐儀運動園區」位於鹿港鎮鹿東路，今天舉行啟用典禮，也同步捐出價值200多萬元的資源回收車給鹿港鎮清潔隊。謝榮通說，他在鹿港出生，父親靠著養鰻魚把子女拉拔長大，他19歲就跟手足在台北一起經營工廠，後來因緣際會跨入貿易，1993年幸運取得日本Molten運動用品的台灣獨家總代理。

謝榮通強調，雖然他的貿易生意都在北部，但他從未忘記家鄉，他1995年把倉庫設在鹿港鎮鹿東路，並在倉庫辦理產品展室會。除了爭取國內比賽用球，採用他所代理的產品，32年來也投入7000多萬元贊助相關球類比賽與用品，而最大的願望就是在家鄉打造「運動園區」，靠著13年來陸續的購地、租地與整地，打造出籃球、足球、手球與排球等球類的場地。

謝榮通說，運動園區的地標就是這顆超大籃球，大約有1層樓高，為一般籃球的數百倍大，因為重量很重，當初還是用吊車才吊上去，完全不怕風吹雨打與地震，每2、3年就要重新油漆，才能保持光鮮亮麗，也是園區最佳的吉祥物。

今天的「佐儀運動園區」啟用典禮，曾任彰化縣長的周清玉、翁金珠、卓伯源與魏明谷等四人都到場，認為這是鹿港之光，也是彰化之福。而謝榮通全家也一起出席，謝妻柯美華、女兒謝姿誼、兒子謝冠誠也同台亮相，謝榮通說，鹿港是他最想念的家鄉，每次回來都要吃國小同學家的麵線糊、魷魚肉羹，一解思鄉愁。

彰化縣鹿港鎮「佐儀運動園區」啟用典禮。（記者劉曉欣攝）彰化縣鹿港鎮「佐儀運動園區」啟用典禮。（記者劉曉欣攝）

佐儀運動園區還有打造沙灘排球的場地。（記者劉曉欣攝）佐儀運動園區還有打造沙灘排球的場地。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮佐儀運動園區，打造的足球場。（記者劉曉欣攝）彰化縣鹿港鎮佐儀運動園區，打造的足球場。（記者劉曉欣攝）

佐儀公司捐贈給鹿港清潔隊的資源回收車，價值約為200多萬元。（記者劉曉欣攝）佐儀公司捐贈給鹿港清潔隊的資源回收車，價值約為200多萬元。（記者劉曉欣攝）

佐儀公司董事長謝榮通（圖右）與夫人柯美華（圖右二），女兒謝姿誼（圖左）則擔任總經理。（記者劉曉欣攝）佐儀公司董事長謝榮通（圖右）與夫人柯美華（圖右二），女兒謝姿誼（圖左）則擔任總經理。（記者劉曉欣攝）

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