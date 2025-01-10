NBA》「斑馬」的影響力不會像柯瑞這麼大！ D.格林分享個人看法

柯瑞（左）、斑馬（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕馬刺狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）進入聯盟後所受到的大量關注及出色的場上表現，讓外界在討論誰會是詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）後的聯盟招牌球星時，都會將溫班亞瑪放入討論中，但勇士老將D.格林（Draymond Green）在播客節目中，認為溫班亞瑪沒辦法展現出像柯瑞在過去近20年對籃球比賽所發揮出的影響力。

D.格林在自己的播客節目中談到這個議題時表示：「我覺得溫班亞瑪對比賽的影響力不可能接近或超越柯瑞，原因是溫班亞瑪是在NBA歷史上看過最特別的存在，因為你就算有著溫班亞瑪的身高也不可能打球打得像他一樣。而柯瑞之所以能對比賽產生如此大的影響的原因就在於，他看起來跟每個人都差不多高。」

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此外D.格林補充說明了自己的論點：「就是因為柯瑞跟每個人的身材都看起來差不多，所以每個人都會覺得自己有機會成為柯瑞，因為大家會覺得只要努力訓練投籃，就有成為柯瑞的可能，但現實是這非常困難，他的投籃手感和職業道德都是上天賜予的，可能聯盟中只有一兩個人能超過他。但我不認為人們看到溫班亞瑪會覺得自己可以成為像他一樣的球員。」

柯瑞的身高為188公分，過去在大學時期更曾因身材過度瘦弱而被忽視，比起221公分的溫班亞瑪，人們確實更容易將柯瑞當成自己的目標，同時柯瑞也以精湛的遠射能力改變了現代籃球的樣貌，讓聯盟進入大量投射三分球的時代。

而溫班亞瑪則在職業生涯的第二年，就繳出場均25.1分，10.8籃板、3.8助攻、4阻攻的全能成績，無論他未來有沒有機會像柯瑞一樣對聯盟造成巨大的改變，他目前在場上及場下的影響力仍非常可觀。

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