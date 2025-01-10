NBA》勇士X因子現身？柯爾讚賞希爾德表現

柯爾（左），希爾德（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今日以107：104擊敗近期狀態正佳的活塞。在勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）手感不佳的情況下，陣中射手希爾德（Buddy Hield）挺身而出，靠著5顆三分彈拿下全隊最高19分。賽後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也對希爾德的表現大加讚賞。

柯爾表示：「在柯瑞手感不佳的夜晚，看到球隊仍能找到進攻節奏並產生連結，這真的很棒。」他特別提到希爾德的努力與對球隊的關心，是一位出色的隊友。他看到希爾德今天的表現，命中投籃並露出笑容，大家都替他感到開心。

請繼續往下閱讀...

柯瑞本場比賽狀態不佳，雖然攻下17分、9籃板、6助攻、2抄截的表現，但投籃手感冰冷，全場21投僅5中，投籃命中率23.8%，三分球更是14投2中，命中率僅14.3%，甚至發生3次失誤，全場正負值－14為全隊最低。

值得一提的是，根據《NBC SPORTS》報導，希爾德在本季前15場比賽中表現火熱，平均每場可貢獻16.2分，投籃命中率47.3%，三分命中率高達44.2%，在這段期間，勇士取得12勝3敗的佳績。然而，在接下來的21場比賽，希爾德開始進入長時間的低潮，平均每場僅能得到9.2分，投籃命中率37.8%，三分命中率更是降到33.3%，球隊戰績也下滑至6勝15敗。

此外，數據顯示當希爾德得分達18分以上時，勇士9戰全勝；而當他得分不足18分時，戰績僅10勝18敗。

希爾德今日全場15投7中，三分球11投5中，攻下19分、5籃板、3助攻、1抄截的表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法