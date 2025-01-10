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MLB》我一通電話都沒接到！ 120轟外野手談今年在自由市場的狀況

2025/01/10 21:11

坎哈。（資料，法新社）坎哈。（資料，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕雖然目前自由市場上仍有佐佐木朗希、柏格曼（Alex Bregman）及阿隆索（Pete Alonso）等大物球星仍未決定下家，但除了他們之外，還有很多球員也正在等待合約，對此今年成為自由球員的巨人外野手坎哈（Mark Canha）在受訪時就談到目前待業的狀況。

坎哈在《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）的播客節目《The Show Podcast Wednesday》中談到:「今年休賽季我還沒接到任何一通電話，這段時間我沒有聽到太多消息，一直都很安靜，但我認為是因為大家剛過完聖誕假期，大家都會慢慢找回工作狀態。我知道大家可能會覺得自由市場的進度很慢，但我覺得事情正在有規律地進行著，對於身為球員和聯盟的球迷的我來說，我喜歡看到這樣的狀態。」

坎哈去年共出賽125次，打出打擊率2成42，7發全壘打和42分打點的成績，標準化攻擊指數（OPS+）則為99，這是他近9年來表現最差的賽季。不過雖然他的整體狀態不佳，但生涯累積達120支全壘打，且他面對左投手的OPS為0.774，這對於需要有經驗的板凳打者的球隊來說，仍會是可以考慮的選擇。

此外，新球季開季將滿36歲的坎哈表示自己已經意識到接下來的職業生涯必須一年一年來，但他明確表達了自己還想在今年打球的意願：「我很喜歡打球，上場比賽，也喜歡大家在一起的感覺。」

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