大馬賽》29歲的心態保持在18歲！ 依瑟儂暢談新賽季目標

依瑟儂。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕29歲泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）在新的一年參加超級1000系列馬來西亞公開賽就闖進四強，今天他在受訪時也透露自己的年度目標，更認為自己現在還很年輕。

依瑟儂在今天以21：13、15：21、21：16擊敗22歲的印尼好手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），明天將與南韓球后安洗瑩一決勝負，賽後他接受《BWF》訪問時表示：「隨著年紀增長，我選擇相信我依舊年輕，並且可以打得跟過往一樣。現在在我腦海中就像『我18歲』。」

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談到自己的致勝心態，依瑟儂說：「在進入比賽時告訴自己，我的體能比對手好，這樣我就能夠更強大。我先前做錯了，我沒有保持正確的心態，但今天我準備好面對每一球。我有著計劃與目標。終於，我回到了超級1000系列賽的四強。」

2025年新賽季就以保底四強開始，依瑟儂表明了自己今年的目標：「我想要重返世界排名前八，我不會鎖定在成為冠軍上，我想要整年都維持著高水準並遠離傷病。」

談到將要跟南韓球后安洗瑩對決，依瑟儂表示，「在他年輕時曾向我學習，而他現在已經在跟我的對戰當中領先了。他精神上很強大而我們也很了解彼此，我會在沒壓力的情況下盡力奮戰。」

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