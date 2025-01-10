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NBA》替補火力大爆發！ 勇士22歲板凳奇兵桑托斯刷新生涯表現

2025/01/10 19:24

桑托斯。（資料照，美聯社）桑托斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今日比賽缺席多名球員，主將柯瑞（Stephen Curry）還手感冰冷，但在主帥柯爾（Steve Kerr）的帶領下，僅靠10名可用之兵應戰的勇士最終以107：104擊敗活塞，送給對手2025年的首場敗仗。賽後，今年22歲的板凳奇兵桑托斯（Gui Santos）受訪表達自己的看法。

根據《NBC SPORTS》報導，桑托斯在賽後表示：「我一直在努力訓練，這是我第一次真正成為輪換球員。」桑托斯補充道，他只想在場上盡全力幫助隊友，無論是創造投籃機會或是爭搶籃板，只要是任何能夠幫助球隊的事情。

2022年NBA選秀中以第55順位被金州勇士選中的桑托斯，本季僅出場12場比賽，總計上場63分鐘，且大多是在垃圾時間上場。然而，因勇士本場人手短缺，柯爾在首節還剩不到4分鐘時就派上桑托斯，桑托斯也不負眾望，登場僅22秒便命中1記三分球，這也是勇士首節9次三分球出手中唯一命中的一球。

此外，桑托斯在上半場結束時，上場時間就已達到本季最多的15分28秒，繳出9分、3籃板、2助攻、2抄截的表現，三分球4投3中，正負值＋14為全隊最高。

賽前，勇士多名球員缺席，包括前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）、小裴頓（Gary Payton II）、穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）均因傷缺陣，而威金斯（Andrew Wiggins）則因私人原因缺陣。面對人手短缺的困境，柯爾啟用全部10名球員應戰，其中9人於首節便獲得上場機會，並且所有球員在上半場便有得分進帳。

最終，勇士替補席以37：21壓制活塞，包含沃特斯（Lindy Waters III）的三記三分球，魯尼（Kevon Looney）8分、8籃板、3助攻、2抄截、1火鍋的表現。

桑托斯全場出戰25分鐘，不僅追平個人生涯新高13分，還拿下5籃板、3助攻、2抄截，三分球6投4中、命中率高達66.7%。

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