MLB》放棄2.6億拚更大約賭錯？ 還沒人要的金河成讓韓媒憂心

金河成至今還沒找到新東家。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓游擊手金河成在去年11月選擇不執行自己800萬美元（約新台幣2.6億）的合約，離開教士成為自由身，還找了知名經紀人波拉斯（Scott Boras）決定拚身價，不過都已經2025年還沒找到新東家的他，韓媒也不禁為他感到憂心。

金河成在2021年於教士展開大聯盟生涯，生涯4個賽季累積47轟，打擊率2成42，儘管打擊表現僅在聯盟平均左右（生涯wRC+101），但他順利建立起大聯盟頂尖防守者的地位，生涯fWAR（勝利貢獻值）為10.9，大部分都是靠防守端的產出。

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不過金河成在去年8月中旬因為右肩受傷動刀導致整季報銷，但季末仍毅然決然選擇投入自由市場，至今無人問津。韓媒《朝鮮日報》就表示，金河成認為自己有能力拿到超過800萬美元的合約，所以才進入自由市場，但卻因為傷病的風險導致市場價值下滑，也因此尋找新球隊的時間被拉長，他本人與相關人士的焦慮可能正在上升。

先前曾有洋基、巨人傳出希望網羅金河成，不過這兩隊後續都在自由市場上砸大錢簽下別人，儘管目前洋基、紅襪仍有傳聞，但還是沒有一個明顯的下家出現。另一家韓媒《OSEN》更表示，「儘管手術前的守備力與打擊纏鬥力獲得好評，但現在依舊沒有『就是這隊』的訊息。」、「有人曾預測他會簽下大型合約，但現在很難有這樣的預測了。」

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