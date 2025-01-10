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WTT挑戰賽》直落三不敵中國世青冠軍蒯曼 17歲葉伊恬無緣晉級8強

2025/01/10 19:47

葉伊恬不敵中國新秀蒯曼，在女單16強止步。（取自WTT官網）葉伊恬不敵中國新秀蒯曼，在女單16強止步。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名189的智淵乒乓球館小將葉伊恬，今晚在2025年WTT杜哈球星挑戰賽女單16強賽，以0:3不敵世界排名44的中國新秀蒯曼，驚奇之旅畫下句點。

雖然無緣闖進8強，葉伊恬仍收穫1600美元獎金及75分積分，下週世界排名可望前進至136名左右，創下生涯最佳。

17歲的葉伊恬在資格賽連闖3關，進入正賽後又連續擊退泰國名將莎薇塔布特及南韓好手朱芊曦，表現令人眼睛為之一亮。

今天遭遇2021、23年兩度奪下世界青少年錦標賽U19女單冠軍的蒯曼，葉伊恬一開始不適應對手發球，開賽後連丟7分，以5:11讓出。

第2局，葉伊恬受制於對手的發球和強力的正手進攻，始終無法找出破解之道，以7:11、4:11再丟2局，止步16強。

蒯曼8強將和世界排名40的石洵瑤上演「中國內戰」，也是前後任世青冠軍的對決。2016年奪下世青女單冠軍的石洵瑤，首輪先以直落三擺平羅馬尼亞老將莎瑪拉，次輪遭遇世界排名12的日本名將平野美宇也以3:0過關，16強戰再以11:9、11:8、11:5擊敗代表澳門參賽的前世界球后朱雨玲。

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