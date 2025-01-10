高球》日立冷氣慈善盃首輪打完 張靖翎、旅美侯羽桑並列領先位置

侯羽桑首輪繳出零柏忌完美演出，暫時並列領先。（TLPGA提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽今天在揚昇高爾夫鄉村俱樂部登場，台灣好手張靖翎、旅美選手侯羽桑及日本佐渡山理莉皆以低於標準桿2桿的70桿，並列領先。

總獎金1千萬台幣的日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽，本屆共有台、日、泰、馬來西亞、新加坡等國共108位選手參賽，旅外好手錢珮芸、蔡佩穎等人返台捍衛主場，目標將金盃和250萬元冠軍獎金留在台灣。

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旅美的侯羽桑今天繳出零柏忌完美演出，成為她能暫時並列領先的關鍵，至於去年摘下3座台巡賽冠軍的張靖翎全場抓5博蒂，是所有選手中之最，不過吞下3柏忌，所以無緣獨居領先位置，她坦言：「前9洞推桿表現不佳，可能是因為身體尚未熱開，到後半段才有漸入佳境。」

去年12月在大亞集團女子公開賽封后的蔡佩穎繳出71桿，跟泰國選手納瓦朋並列第4，至於尋求衛冕的錢珮芸首輪雖有3博蒂入袋，卻吞6柏忌，以高於標準桿3桿的75桿作收，暫時並列20名。

侯羽桑首輪繳出零柏忌完美演出，暫時並列領先。（TLPGA提供）

去年摘下3座台巡賽冠軍的張靖翎，昨抓5博蒂，是所有選手中之最，暫時並列領先。（TLPGA提供）

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