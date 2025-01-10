TPBL》米勒飆26分、11籃板 戰神力退雲豹收4連勝登上第三

臺北台新戰神米勒雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北戰神今天靠著米勒全場狂轟26分、11籃板，第二節帶起32：12的狂暴攻勢，終場97：85力退桃園雲豹，拉出4連勝，以8勝7負擠下高雄海神，登上TPBL戰績排名第三。

近況絕佳的戰神，雖首節打完以18：24落後，但第二節在米勒獨拿10分帶領下，打出21：5的逆轉攻勢，而雲豹反而像是中邪一般，三分球12投0中，雙方最大差距達16分，戰神上半場打完以50：36領先。

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戰神成功之處在於成功鎖住12月MVP高錦瑋，他兩節6投1中只拿2分，且只有2次助攻，與場均18.7分、6.4助攻的表現有極大落差。

易籃後，連雷蒙恩都找到投籃手感，第三節投進2顆三分球拿10分，加上米勒得8分，比分差距一度超過20分，只是決勝節又再度遇到亂流，雲豹的林信寬連續三分球命中下帶起23：11的反撲攻勢，將比分追近到只差8分，但戰神的米勒在關鍵時刻挺身而出，放進2分穩住領先，勝負就此定調。

戰神4人得分達雙位數，米勒26分、11籃板、4阻攻，羅賓森19分、15籃板，錢肯尼17分、雷蒙恩14分。

雲豹的林信寬投進5顆三分球拿21分，高錦瑋出賽42分鐘，雖拿13分，但14投僅5中的命中率欠佳，克羅馬拿18分，威廉斯12分、14籃板。

桃園台啤永豐雲豹克羅馬（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

桃園台啤永豐雲豹林信寬三分得手。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神米勒（左）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神羅賓森（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神拿下連勝。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神雷蒙恩。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神錢肯尼拉桿上籃。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神錢肯尼（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

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