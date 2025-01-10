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澳網》被跳蟻咬到出現過敏症狀！ 拉杜卡努談不接受噴霧治療的原因

2025/01/10 22:24

拉杜卡努。（美聯社）拉杜卡努。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前美國公開賽冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu）在澳洲備戰澳網的過程中遭到跳蟻咬傷，腳踝和手都發生腫脹的狀況，但她卻不敢使用消毒噴霧消腫，對此她在受訪時說明不使用噴霧的原因。

拉杜卡努在記者會上接受媒體訪問時表示:「我在備賽的過程中被咬得很嚴重，應該是跳蟻之類的蟲子咬到，因為我有點過敏反應，所以我花了大概半天的時間來治療、看醫生，還好現在已經沒事了。」

此外拉杜卡努也提到了當時的狀況：「當時那些被咬的部位發炎了，而且也變得很腫，當時有人給了我一種天然的消毒噴霧，試圖緩解咬傷，但我拒絕了那個噴霧，只能忍著痛堅持著，因為我不想冒著可能誤用禁藥的風險。」

網球界近期有兩位巨星球王辛納（Jannik Sinner）及史薇泰克（Iga Swiatek）都被驗出對禁藥產生陽性反應，但兩位都稱自己是無意的，而最終在國際網球公正調查組織（ITIA）調查後，辛納躲過了禁賽，但史薇泰克則額外禁賽一個月。

拉杜卡努在談到禁藥這件事情時表示「「這是目前所有選手心中的顧慮，我們都在同一條船上，雖然我們必須想盡辦法管理所有可控的因素，但如果發生了我們無法控制的事情時，要嘗試證明禁藥陽性反應是汙染所致就會有點困難。」

拉杜卡努希望今年能在澳網打出生涯最好的成績，過去三年她都止步於第二輪，今年她在第一輪將面對俄羅斯的亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），而在第三輪則有機會對上第2種子的史薇泰克。

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