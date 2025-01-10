NBA》前球星批塔圖姆「最弱超巨」！馬祖拉幽默回擊：硬幣對決

馬祖拉。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕前NBA球員詹寧斯（Brandon Jennings）日前在《Gilbert Arena's podcast》上公開質疑塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum），是否是「塞爾提克隊史上最弱的超級巨星」，此言論引發熱議。隨後，塞爾提克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）以自己的方式進行了回擊。

「如果你這麼強硬，為什麼去年沒拿下總決賽MVP？為什麼讓你的搭檔球星J.布朗（Jaylen Brown）拿走了？如果你真的這麼厲害，為什麼不是你？」詹寧斯在節目中說道。

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對此，馬祖拉在接受《98.5 The Sports Hub》的訪問時，用幽默的方式回應這次風波：「我的第一反應是，這就是你該用一枚『硬幣』的時候了。」

馬祖拉的「硬幣」梗源自於他去年10月接受同一節目訪問時提出的假設。他曾說：「假如每個人一年都有5枚硬幣，隨時可用來與陌生人進行對決，但你得謹慎使用這些硬幣，因為如果輸了，就只能怪自己準備不足。」而馬祖拉就是基於自己曾有柔道背景而選擇與詹寧斯挑戰。

然而，馬祖拉在幽默之餘，也不忘力挺塔圖姆：「很遺憾，塔圖姆和其他球員一樣，必須不斷為外界的認可而奮鬥，但我的態度是，我們不需要被別人的意見左右。」

馬祖拉認為，塔圖姆是一位非常了不起的球員，也是塞爾提克隊史上最偉大的球員之一，因為數據已經說明了一切。

數據顯示，塔圖姆在上賽季季後賽中，場均得分、籃板以及助攻皆為全隊最高。此外，他僅26歲就已擁有5屆全明星、3次年度最佳陣容第一隊、2枚奧運金牌、1次東部決賽MVP、1次全明星賽MVP、1次年度最佳陣容第三隊等成就。

馬祖拉強調：「我們不需要被那些『不在場上的人』的意見影響。那些評論對你的生涯、你的方向、下一場比賽或訓練毫無影響，因為它根本不重要。」馬祖拉最後補充道，塔圖姆之所以會被遭受批評、正是因為他太優秀，這些批評絕不應該抹殺他的職業成就。

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