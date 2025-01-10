晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》前球星批塔圖姆「最弱超巨」！馬祖拉幽默回擊：硬幣對決

2025/01/10 22:51

馬祖拉。（資料照，法新社）馬祖拉。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕前NBA球員詹寧斯（Brandon Jennings）日前在《Gilbert Arena's podcast》上公開質疑塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum），是否是「塞爾提克隊史上最弱的超級巨星」，此言論引發熱議。隨後，塞爾提克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）以自己的方式進行了回擊。

「如果你這麼強硬，為什麼去年沒拿下總決賽MVP？為什麼讓你的搭檔球星J.布朗（Jaylen Brown）拿走了？如果你真的這麼厲害，為什麼不是你？」詹寧斯在節目中說道。

對此，馬祖拉在接受《98.5 The Sports Hub》的訪問時，用幽默的方式回應這次風波：「我的第一反應是，這就是你該用一枚『硬幣』的時候了。」

馬祖拉的「硬幣」梗源自於他去年10月接受同一節目訪問時提出的假設。他曾說：「假如每個人一年都有5枚硬幣，隨時可用來與陌生人進行對決，但你得謹慎使用這些硬幣，因為如果輸了，就只能怪自己準備不足。」而馬祖拉就是基於自己曾有柔道背景而選擇與詹寧斯挑戰。

然而，馬祖拉在幽默之餘，也不忘力挺塔圖姆：「很遺憾，塔圖姆和其他球員一樣，必須不斷為外界的認可而奮鬥，但我的態度是，我們不需要被別人的意見左右。」

馬祖拉認為，塔圖姆是一位非常了不起的球員，也是塞爾提克隊史上最偉大的球員之一，因為數據已經說明了一切。

數據顯示，塔圖姆在上賽季季後賽中，場均得分、籃板以及助攻皆為全隊最高。此外，他僅26歲就已擁有5屆全明星、3次年度最佳陣容第一隊、2枚奧運金牌、1次東部決賽MVP、1次全明星賽MVP、1次年度最佳陣容第三隊等成就。

馬祖拉強調：「我們不需要被那些『不在場上的人』的意見影響。那些評論對你的生涯、你的方向、下一場比賽或訓練毫無影響，因為它根本不重要。」馬祖拉最後補充道，塔圖姆之所以會被遭受批評、正是因為他太優秀，這些批評絕不應該抹殺他的職業成就。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中