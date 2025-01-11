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澳網》男單奪冠三熱門 辛納、艾卡拉茲、喬科維奇都週一出賽

2025/01/11 07:05

喬科維奇。（資料照，歐新社）喬科維奇。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽本週日墨爾本公園開打，至於男單奪冠三大熱門，辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、喬科維奇（Novak Djokovic）都將在週一才粉墨登場，陸續展開首輪戰況。

儘管大會週一的完整比賽順序尚未出爐，但男單籤表下半區部份賽事於澳網第二天進行，此外還有一系列上半區賽事，包括志在衛冕的義大利頭號種子辛納，初登場對上智利29歲對手賈瑞（Nicolas Jarry）等，其中當今世界球王頂著禁藥風波的額外壓力，準備踏出二連霸的第一步，受到各界矚目。

與辛納同樣被譽為「三巨頭」接班人的艾卡拉茲，13日遭遇哈薩克對手舍夫琴科（Alexander Shevchenko），年僅21歲的西班牙第3種子來勢洶洶，已擁有溫布頓錦標賽（2023、2024年）、法國公開賽（2024年）及美國公開賽（2022年）共4座大滿貫冠軍，只要首度贏得澳網，就集滿四大賽金盃，榮膺「生涯全滿貫」最年輕球星。

至於力邀退役好友穆雷（Andy Murray）首度執教的喬科維奇，週一首戰19歲的美國外卡巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy），37歲的塞爾維亞第7種子期許東山再起，朝著歷史紀錄的大滿貫25冠、澳網11冠，以及職業生涯100座金盃邁進。

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