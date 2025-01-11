MLB》世界大賽暴力搶球！ 兩名洋基球迷永久禁止進入所有球場

貝茲被洋基球迷暴力搶走界外球。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇去年勇奪世界大賽冠軍，與洋基的第4戰出現一段小插曲，道奇明星右外野手貝茲（Mookie Betts）接殺界外球後，竟有2名洋基球迷伸手干擾比賽，強硬把球從手套拿出來，爭議舉動在網路上引發熱議。據《紐約郵報》報導指出，大聯盟將永久禁止2人進入任何一座大聯盟球場。

事發在1局下半，道奇1局上靠著佛里曼（Freddie Freeman）的右外野2分砲取得領先，洋基開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres）面對道奇先發投手卡斯帕里烏斯（Ben Casparius），首打席擊出右外野界外飛球，遭貝茲美技接殺，未料竟有兩名洋基球迷Austin Capobianco和John P. Hansen硬搶貝茲手套裡的球，還拉扯貝茲的手臂，把搶來的球丟向場內，製造漏接的假象，貝茲隨即向裁判抗議，裁判判定球迷干擾，托瑞斯確定出局，兩名球迷也被驅逐出場，世界大賽第5戰也被禁止入場，這也是他們生涯最後一次踏進球場。

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Austin Capobianco被驅逐出場後接受《ESPN》採訪時表示，他們原本就做好搶球的決定，「一個人去防守，一個人去拍掉球，我們討論過這些，我們願意這樣做。」

事後兩名球迷Austin Capobianco和John P. Hansen被洋基和大聯盟禁止進入洋基體育場，不過大聯盟決定升級處分，永久禁止他們進入30隊的球場，如果進場的話會隨即遭到逮捕。

"Well, A for effort."



Fan interference was called on this play where a Yankee fan tried to take the ball out of Mookie Betts' glove after an out. pic.twitter.com/iZ6taImncd — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） October 30, 2024

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