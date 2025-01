MLB》世界大賽暴力搶球！ 兩名洋基球迷永久禁止進入所有球場

貝茲被洋基球迷暴力搶走界外球。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕道奇去年勇奪世界大賽冠軍,與洋基的第4戰出現一段小插曲,道奇明星右外野手貝茲(Mookie Betts)接殺界外球後,竟有2名洋基球迷伸手干擾比賽,強硬把球從手套拿出來,爭議舉動在網路上引發熱議。據《紐約郵報》報導指出,大聯盟將永久禁止2人進入任何一座大聯盟球場。

事發在1局下半,道奇1局上靠著佛里曼(Freddie Freeman)的右外野2分砲取得領先,洋基開路先鋒托瑞斯(Gleyber Torres)面對道奇先發投手卡斯帕里烏斯(Ben Casparius),首打席擊出右外野界外飛球,遭貝茲美技接殺,未料竟有兩名洋基球迷Austin Capobianco和John P. Hansen硬搶貝茲手套裡的球,還拉扯貝茲的手臂,把搶來的球丟向場內,製造漏接的假象,貝茲隨即向裁判抗議,裁判判定球迷干擾,托瑞斯確定出局,兩名球迷也被驅逐出場,世界大賽第5戰也被禁止入場,這也是他們生涯最後一次踏進球場。

Austin Capobianco被驅逐出場後接受《ESPN》採訪時表示,他們原本就做好搶球的決定,「一個人去防守,一個人去拍掉球,我們討論過這些,我們願意這樣做。」

事後兩名球迷Austin Capobianco和John P. Hansen被洋基和大聯盟禁止進入洋基體育場,不過大聯盟決定升級處分,永久禁止他們進入30隊的球場,如果進場的話會隨即遭到逮捕。

