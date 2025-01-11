MLB》阿隆索向大都會提特別報價！經紀人否認「小王子」70億約一說

阿隆索。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星重砲一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）至今仍是自由身，根據美媒爆料，阿隆索陣營已經大都會提出3年合約報價，不過雙方目前仍未達成任何協議。

現任《MLB Network Radio》分析師、大都會前總管杜奎特（Jim Duquette）報導，聯盟消息來源稱阿隆索陣營向大都會開出3年合約、附帶逃脫權的報價，此報價目前僅供大都會考慮，但雙方尚未達成任何協議。

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紐媒《SNY》馬提諾（Andy Martino）也指出，大都會與阿隆索之間的談判仍在進行當中，大都會願意為這位明星重砲提供一份短期合約，包含高平均年薪以及逃脫權，但目前阿隆索與大都會尚未接近達成協議。

此外，先前《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，阿隆索的經紀人波拉斯（Scott Boras）把他預期的新合約，拿來與「小王子」費爾德（Prince Fielder）的9年2.14億美元（約新台幣70億）相比。不過馬提諾報導，波拉斯否認這項傳言。

阿隆索大聯盟累積846場出賽，敲出781安、226轟，有586分打點，打擊率0.249、OPS為0.853。阿隆索生涯已4度入選明星賽，拿過2座全壘打大賽冠軍，曾在2019年勇奪國聯全壘打王、國聯新人王，並榮膺年度第一隊。

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